Причину займання поки що не встановили

На Хмельниччині в місті Дунаївці рятувальники кілька годин боролися з пожежею на паркетному заводі. Через лаки і фарби, які там зберігалися, вогонь довго не вдавалося приборкати.

До ліквідації полум'я залучили 10 підрозділів надзвичайників. Причину займання поки що не встановили.

Відомо, що під час операції загинув полковник ДСНС, який керував діями пожежників. Чоловік знепритомнів, його одразу доправили до реанімації, але врятувати життя не вдалося.