Найбільший в Україні фестиваль популярної культури Comic Con відбувся цими вихідними в Києві. Захід зібрав понад 15 тисяч любителів фільмів, коміксів, комп'ютерних ігор та аніме. У які костюми вбралися учасники та як розважали гостей - Катерина Сривкова розкаже.

На чималій локації фестивалю не проштовхнутися. Люди в костюмах намагаються бути максимально схожими на героїв ігор, коміксів та навіть фільмів. Таке хобі називається - косплей.

Улюблені герої серіалів, фільмів та комп'ютерних ігор неначе зійшли з екранів. Тут тисячі неймовірних костюмів. І більшість з них учасники зробили самостійно.

Будівельна піна, метал, дерево, пластик, скло, шкіра та фарби - для створення костюмів використовують усе. Навіть - електроніку.

"Это авторская переработка образа Трейсер из Overwatch. В основе лежит ардуина, также есть плащ. У него есть переключающиеся системы. В основном почти все косплееры делают это для себя, и это очень клевое самовыражение", - розповідає Марія Карпенко, учасниця фестивалю, косплеєр.

Брати Адам та Марек Кулеша приїхали з Польщі, щоб поділитися досвідом. Уже понад 30 років вони разом з командою створюють моделі за серією фільмів "Зоряні війни". Серед їхніх робіт - дроїди та десятки космічних кораблів.

"Усе почалося з простого походу в кіно. У "Зоряних війнах" є феномен: там усе старе та знищене - функціонує навіть краще за нове. Це нас і надихнуло", - розповідають Адам та Марек Кулеша, учасники з Польщі.

Український фестиваль - це аналог американського. Його історія бере початок із сімдесятих років, коли в американському Сан-Дієго чотири фанати "фентезі" заснували міжнародний фестиваль для всіх, кому до вподоби вигадані світи та пригоди. Тепер цей захід - один з найпопулярніших у світі. Український зібрав понад 15 тисяч однодумців.

"Для меня это очень важное мое хобби, способ расслабиться, как-то интересно провести время. Это феномен, который проходит просто по всему миру", - говорить Василь Дробот, гість фестивалю.

"Это весело, классно, здорово, ново, свежо и всегда здесь можно найти единомышленников", - каже Валерія, гість фестивалю, фотограф.

Організатори від такого успіху в захваті. І обіцяють: це - тільки початок.

"На следующий год у нас совершенно грандиозные планы. Ожидается гораздо больше всего. Мы начнем подготовку сильно раньше", - розповідає Олександр Пушкар, організатор Comic Con Ukraine.

Чим саме дивуватимуть наступного року - поки що тримають у таємниці.