Во Львове сильный ветер снес остановки транспорта (фото) [ Редактировать ]
Во Львове сильный ветер снес часть автобусной остановки. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщил Игорь Зинкевич в Facebook.
По его словам, из-за непогоды разрушены остановки и во многих частях Львова.
"Ветер сносит конструкции - будьте осторожны. 7:45 - остановка на улице Луганской возле Кредобанка. Оторвалась боковая защита. Острые края. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.
Также Зинкевич отметил, что на улице Липинского у ГСО упало дерево.
"Первая полоса занята, провода оборваны. Только что произошло", - написал он.
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