Во Львове сильный ветер снес часть автобусной остановки. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщил Игорь Зинкевич в Facebook.

По его словам, из-за непогоды разрушены остановки и во многих частях Львова.

"Ветер сносит конструкции - будьте осторожны. 7:45 - остановка на улице Луганской возле Кредобанка. Оторвалась боковая защита. Острые края. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

Также Зинкевич отметил, что на улице Липинского у ГСО упало дерево.

"Первая полоса занята, провода оборваны. Только что произошло", - написал он.

Ранее мы писали о том, что в Германии пронесся смертоносный циклон.