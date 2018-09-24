В США умер украинский поэт Богдан Рубчак. Писатель скончался на 84 году жизни в больнице города Нью-Джерси. Об этом сообщил писатель Василий Махно на своей странице в Facebook.

"Ушел один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит, богемник, просто мой старший друг", - говорится в сообщении.

Отметим, Богдан Рубчак является автором сборников стихов, соредактор и сосоставитель книг, представитель модернизма в украинской поэзии 1960-х годов, член Нью-Йоркской группы. С 1948 года живет в США: с 1968-го преподаватель в Рутгерськом, с 1973 - в Иллинойском университетах.

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