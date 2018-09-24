В воскресенье, 23 сентября, в семье популярной украинской телеведущей, звезды шоу "Орел и решка", Леси Никитюк случилось горе. Артистка узнала о смерти своего дяди.

Соответствующую новость она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ранее мы писали о том, что пикантный снимок Леси Никитюк "взорвал" сеть.