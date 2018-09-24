В семье известной украинской ведущей случилось горе [ Редактировать ]
Фото: Instagram
В воскресенье, 23 сентября, в семье популярной украинской телеведущей, звезды шоу "Орел и решка", Леси Никитюк случилось горе. Артистка узнала о смерти своего дяди.
Соответствующую новость она опубликовала на своей странице в Instagram.
Ранее мы писали о том, что пикантный снимок Леси Никитюк "взорвал" сеть.
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