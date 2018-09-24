Суккот 2018: что категорически нельзя делать во время праздника [ Редактировать ]
По еврейскому календарю 15 числа месяца Тишрей (23 сентября) иудеи отмечают Праздник кущей - Суккот. Праздник начинают отмечать после заката. Суккот длится неделю для жителей Израиля и 8 дней для евреев, которые живут в других странах, передает проект "Еврейские новости".
В этот период запрещается любая работа, кроме приготовления пищи. Остальные дни - "праздничные будни", когда работать разрешено. В этот праздник еврейский народ отдает дань почтения предкам, совершивших Исход из Египта, после которого, иудеи 40 лет иудеи странствовали по пустыне. В память о тех событиях и во исполнение завета Торы каждый год евреи переселяются на всю праздничную неделю в специально построенные для этого шалаши - сукки.
Суккот- это один из самых веселых еврейских праздников, во время которого евреи одеваются по-праздничному, устраивают торжественные обеды в шалаше, в котором принимают гостей, и заботяться о том, чтобы все родственники чувствовали себя счастливыми и от души веселились.
Также в этот евреи должны вспомнить, что свобода - намного дороже домашнего комфорта. Во время молитвы принято держать в руках 4 растения: цитрусовый плод "этрог", напоминающий лимон, нераспустившуюся ветвь финиковой пальмы ("лулав"), а также ветки мирта ("адас") и ивы ("арава").
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