В поселке Ракитное Киевской области местный житель в нетрезвом состоянии устроил на АЗС разборки с оружием в руках. Об этом сообщает областное управление полиции.

Отмечается, что между двумя мужчинами на автозаправочной станции возникла ссора. Вскоре один из них выхватил пистолет. Сначала мужчина выстрелил в воздух, а затем - в ногу оппоненту.

Полицейские изъяли травматическое оружие, которое злоумышленник хранил без разрешительных документов.

Раненый мужчина от госпитализации отказался.

Стрелка задержали недалеко от места совершения преступления. Им оказался 54-летний житель пгт Ракитное.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.

Ранее мы сообщали, что во время стрельбы на поминках пострадали 10 человек.