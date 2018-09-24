Под Киевом мужчина устроил стрельбу на заправке [ Редактировать ]
В поселке Ракитное Киевской области местный житель в нетрезвом состоянии устроил на АЗС разборки с оружием в руках. Об этом сообщает областное управление полиции.
Отмечается, что между двумя мужчинами на автозаправочной станции возникла ссора. Вскоре один из них выхватил пистолет. Сначала мужчина выстрелил в воздух, а затем - в ногу оппоненту.
Полицейские изъяли травматическое оружие, которое злоумышленник хранил без разрешительных документов.
Раненый мужчина от госпитализации отказался.
Стрелка задержали недалеко от места совершения преступления. Им оказался 54-летний житель пгт Ракитное.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.
Ранее мы сообщали, что во время стрельбы на поминках пострадали 10 человек.
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