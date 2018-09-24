В аэропорту Бирмингема, Великобритания, на видео сняли экстремальную посадку самолета Airbus A320, принадлежащего авиакомпании Air France. В ролике показано, как воздушное судно сносят порывы ветра невероятной силы.

Ролик был опубликован на YouTube-канале flugsnug и успел набрать за несколько дней свыше 260 тысяч просмотров.

Автором видео является очевидец Джереми Джонс. Он рассказал, что самолет сильно раскачивало при подлете к аэропорту и разворачивало в другую сторону.

В итоге воздушное судно не смогло приземлиться, и вынуждено было набирать высоту. Порывы ветра в этот день, по данным издания, достигали 19,5 метров в секунду.

Ранее мы рассказывали, что самолет с пассажирами приземлился и вспыхнул.