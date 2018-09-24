Новую iOS 12 для iPhone уличили в шпионаже [ Редактировать ]
Apple включили в свою новую операционную систему iOS 12 возможность отслеживать переписку и следить за звонками. Новое положение появилось в правилах соблюдения конфиденциальности в виртуальном магазине iTunes, сообщает The Independent.
"Яблочники" начнут сбор данных для формирования рейтинга доверия пользователей. Метод позволит защитить аккаунт от мошенников и установить, действительно ли покупку совершает реальный человек.
Компания утверждает, что не получит доступа к личной информации. В обновленной версии документа: "Предоставление сведений осуществляется таким образом, что Apple не может получить информацию о данных показателях вашего устройства. Сведения в течение ограниченного времени хранятся на наших серверах".
Операционная система iOS 12 вышла 17 сентября. Большая часть нововведений связана с быстродействием и оптимизацией работы. Кроме того, каждую неделю смартфон будет составлять график пользования с указанием, сколько часов пользователь провел в приложениях, и сможет задать ограничение на время использования смартфона.
Вместе с новой операционкой компания Apple выпустила "Команды" - программу для автоматизации различных действий со смартфоном.
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