Заоблачные цены в платежках, постоянные проблемы с расчетами, устаревшее оборудование, аварии, едва теплые радиаторы - проблемы теплосети уже стали ежегодной традицией для миллионов украинцев. Казалось бы, все погрешности налицо, но горожане почему-то не спешат обзаводиться личными котлами. Уровень централизованного отопления, особенно в мегаполисах, по-прежнему остается очень высоким.

Пока одни ждут 15 октября и "покупают" холодные батареи по цене горячих, другие ищут способы отказаться от навязанной услуги. Специалисты интернет-магазина palladium.ua узнали, какие украинские города уже успели перейти на автономное отопление и как перестать платить за несправедливую коммуналку.

Заоблачные цены в платежках, постоянные проблемы с расчетами, устаревшее оборудование, аварии, едва теплые радиаторы - проблемы теплосети уже стали ежегодной традицией для миллионов украинцев. Казалось бы, все погрешности налицо, но горожане почему-то не спешат обзаводиться личными котлами. Уровень централизованного отопления, особенно в мегаполисах, по-прежнему остается очень высоким.

На ситуацию влияют разве что застройщики, которые вынуждены учитывать интересы покупателей и выбирать индивидуальное или автономное отопление. Правда, чем ближе к столице, тем меньше домов со своими котлами обогрева. В большом городе застройщику проще и дешевле подключить здание к уже существующим теплосетям.

Тем не менее преимущества наличия собственного котла известны всем: потребитель платит только за то, что использует, самостоятельно контролирует температуру в квартире, может предугадать расходы на коммуналку в следующем месяце, а также его больше не касаются сезонные или аварийные отключения тепла и горячей воды.

Украина отказывается от центральных теплосетей целыми городами

Уже три города Днепропетровской области с населением от 40 000 до 120 000 человек - Никополь, Марганец и Покров (Орджоникидзе), - полностью перешли на автономный или индивидуальный обогрев. Причина: некачественная и неоправданно дорогая услуга централизованного отопления.

Каждый желающий в вышеуказанных населенных пунктах мог получить разрешение на установку электрического и газового котла в многоэтажке. В Марганце большинство потребителей выбрали электрооборудование: оно оказалось дешевле в установке и эксплуатации, а также позволило экономить с помощью двузонного счетчика и ночного тарифа.

Второй вариант, который выбирали городские жители, - собственная котельная на дом, являющаяся чем-то средним между центральным и индивидуальным обогревом. Тепло в квартире доставляется с минимальными потерями, а оборудование размещается в отдельной пристройке или на крыше здания.

5 стран без центрального отопления

Пока украинцы гадают между индивидуальным и центральным обогревом, некоторые государства уже давно определились, как и чем топить.

Великобритания. Экономные британцы обогревают дома лично, устанавливая бойлеры для батарей и горячей воды

Финляндия. У финнов есть выбор между централизованным газовым и индивидуальным электрическим отоплением

Франция. Традиционно в стране существует два типа подачи тепла: на отдельный дом от собственной котельной и поквартирный обогрев (оптимальная температура поддерживается электрическими радиаторами)

Канада. Канадцы отказались от централизованной подачи услуги в пользу внутридомовой. А некоторые жители обогреваются кондиционерами

США. Современные американцы выступают против системной подачи тепла. В каждой квартире есть электробатарея, а в частных коттеджах - автономный газовый обогрев.

Как законно отказаться от центрального отопления

Имеет ли потребитель право на индивидуальный обогрев квартиры в многоэтажке и куда обращаться по поводу отключения батарей?

Подобные действия регулируются постановлением Кабмина №630 от 21 июля 2005 года, приказом Минрегионстроя №4 от 22 ноября 2005 года и органами местного самоуправления.

Правовые и технические ограничения

Согласно действующему законодательству, отключать отдельную квартиру от городских теплосетей запрещено. Отказаться от услуги может лишь целый дом при согласии всех жильцов.

Газовые котлы разрешено устанавливать только в домах до 9 этажей включительно. Если потребитель проживает в здании на 10 и более этажей, нужно искать альтернативный способ обогрева. Например, установку электрооборудования.

Порядок действий при отключении от центрального отопления

Представитель от дома должен обратиться с письменным заявлением в специальную комиссию в местных органах самоуправления. С заявлением нужно предоставить копию протокола об общем собрании жильцов и о принятом решении в пользу автономного (общедомового) либо индивидуального (поквартирного) обогрева. Документ должен быть с подписями всех владельцев помещений.

У комиссии есть один месяц на рассмотрение заявления. По истечении этого срока она или отказывает заявителю, или принимает решение в его пользу.

Можно ли просто отрезать батареи и не платить?

Даже если владелец квартиры самостоятельно откажется от центрального отопления путем демонтажа радиаторов, ему все равно будут приходить такие же счета, как и его соседям. Кроме того, на данный момент отключение от теплосети отдельной квартиры является незаконным, поэтому решение должны приниматься домом, районом или городом.

Быть или не быть индивидуальному отоплению?

Когда от центральных теплосетей отключаются целые города (и не где-то там за рубежом, а в Украине!), хочется верить, что альтернатива все-таки существует. Правда, добиваться ее нужно при поддержке всего дома, а еще лучше - местных властей. Последние сделают процедуру более простой и даже помогут деньгами на установку оборудования. А если вы не готовы ждать или уговаривать соседей, добро пожаловать в осовремененную Днепропетровскую область!

Еще один вариант - покупка квартиры в многоэтажке с "автономкой" либо "индивидуалкой". Только поинтересуйтесь у застройщика, предоставляет ли он вместе с жильем оборудование для обогрева. Если нет, позаботьтесь о покупке котла или электрообогревателя до наступления осенних холодов.