"Бандиты с оружием": Беларусь усиливает границу с Украиной [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился усилить границу с Украиной, поскольку с территории этой страны идет большой поток "бандитов с оружием". С таким заявлением он выступил 24 сентября, передает "БЕЛТА".
Лукашенко провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Государственного пограничного комитета страны Анатолием Лаппо. На встрече шла речь об увеличении количества пограничников и усилении работы по отдельным направлениям.
"Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - сказал Лукашенко.
Также глава республики вспомнил данные, которые ему озвучил министр внутренних дел Игорь Шуневич. "Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов, и так далее, и так далее", - указал президент Беларуси.
"Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму",- подчеркнул Лукашенко.
Ранее мы сообщали, что Украина открыла два КПП на границе с Крымом.
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