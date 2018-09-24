Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился усилить границу с Украиной, поскольку с территории этой страны идет большой поток "бандитов с оружием". С таким заявлением он выступил 24 сентября, передает "БЕЛТА".

Лукашенко провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Государственного пограничного комитета страны Анатолием Лаппо. На встрече шла речь об увеличении количества пограничников и усилении работы по отдельным направлениям.

"Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - сказал Лукашенко.

Также глава республики вспомнил данные, которые ему озвучил министр внутренних дел Игорь Шуневич. "Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов, и так далее, и так далее", - указал президент Беларуси.

"Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму",- подчеркнул Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что Украина открыла два КПП на границе с Крымом.