Медсестра запугивала девушек магией и продавала в сексуальное рабство [ Редактировать ]
Медсестру из Британии 51-летнюю Жозефину Ияму осудили летом 2018 года. Но судья пересмотрел приговор, увеличив срок к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает Metro.
Женщина находила девушек в странах Африки, в основном в Нигерии. Жертв медсестра запугивала обрядом вуду, заставляя их пить кровь с червями, есть сырые куриные сердца.
Напуганные девушки верили, что их жизни теперь принадлежат колдунье и подчинялись ей. Торговка продавала девушек в сексуальное рабство в Европу, получая за сделку 30-38 тысяч евро.
Задержали женщину после показаний одной из ее рабынь в Германии. Ияму засудили к 14 годам тюрьмы. Но Суд Лондона пересмотрел приговор, увеличив срок еще на четыре года.
Ранее мы сообщали, что руководство детского дома сдавало детей в "рабство".
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