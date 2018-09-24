Медсестру из Британии 51-летнюю Жозефину Ияму осудили летом 2018 года. Но судья пересмотрел приговор, увеличив срок к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает Metro.

Женщина находила девушек в странах Африки, в основном в Нигерии. Жертв медсестра запугивала обрядом вуду, заставляя их пить кровь с червями, есть сырые куриные сердца.

Напуганные девушки верили, что их жизни теперь принадлежат колдунье и подчинялись ей. Торговка продавала девушек в сексуальное рабство в Европу, получая за сделку 30-38 тысяч евро.

Задержали женщину после показаний одной из ее рабынь в Германии. Ияму засудили к 14 годам тюрьмы. Но Суд Лондона пересмотрел приговор, увеличив срок еще на четыре года.

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