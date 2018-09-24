На сайте электронных петиций Кабинета министров Украины появилась петиция за не принятие органами власти решений об имуществе храмов и сооружений Украинской Православной Церкви.

"Не принимать органами государственной власти любых решений о лишении права пользоваться храмами, имуществом, зданиями, сооружениями Украинской Православной Церкви, в том числе не отменять распоряжения Кабинета Министров Украины от 11 июля 2013 № 519-р о передаче в безвозмездное пользование Свято Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений. Не принимать решения, которые разжигают религиозное противостояние и вражду. Нашей стране нужен мир и единство, а не ссоры и драки" - говорится в петиции.

Петиция была зарегистрирована 19 сентября.

Для рассмотрения ее Кабинетом министром необходимо собрать 25000 подписей.