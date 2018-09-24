Украинцы просят оставить имущество храмам [ Редактировать ]
На сайте электронных петиций Кабинета министров Украины появилась петиция за не принятие органами власти решений об имуществе храмов и сооружений Украинской Православной Церкви.
"Не принимать органами государственной власти любых решений о лишении права пользоваться храмами, имуществом, зданиями, сооружениями Украинской Православной Церкви, в том числе не отменять распоряжения Кабинета Министров Украины от 11 июля 2013 № 519-р о передаче в безвозмездное пользование Свято Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений. Не принимать решения, которые разжигают религиозное противостояние и вражду. Нашей стране нужен мир и единство, а не ссоры и драки" - говорится в петиции.
Петиция была зарегистрирована 19 сентября.
Для рассмотрения ее Кабинетом министром необходимо собрать 25000 подписей.
по теме
Епископы Киево-Печерской Лавры посетили древние храмы на Волыни
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел провел службу в мужском Успенском монастыре
Армянская Апостольская церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы
Как прошел праздник и что общего между "Софией Киевской" и армянской диаспорой Украины?
Конституционный суд начал работу в полном составе
В понедельник утром, 24 сентября, в зале Конституционного Суда Украины состоялась торжественная церемония принятия присяги судьями Ириной Завгородний и Олегом Первомайским
Гройсман рассказал, кому не дадут субсидии
В Украине усилена справедливость относительно назначения субсидий
Скончался третий премьер-министр Украины
Бывший глава Совета министров УССР и третий глава правительства независимой Украины Виталий Масол умер на 90-м году жизни