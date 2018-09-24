Хип-хоп-исполнитель Иван Алексеев (Noize MC), выступая на своем концерте в российском городе Волжском, бросил стойку с микрофоном в зал, и она травмировала молодого человека.

Как рассказал сам Noize MC у себя в Instagram, узнав об инциденте, он попытался связаться с фанатом и попросить прощения, однако у него ничего не получилось.

Зайдя на страницу пострадавшего Алексея "ВК", он увидел фото разбитой головы и активное обсуждение под фото, где пострадавший предполагал, что в следующий раз микрофон кого-нибудь убьет, и артист отправится в тюрьму.

Также он выразил желание обратиться в полицию и активно дает комментарии прессе.

Ранее мы сообщали, что популярного исполнителя обвинили в педофилии.