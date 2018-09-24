В Кривом Роге судью Октябрьского райсуда подозревают в незаконном присвоении жилья. В прокуратуре заявили, что в марте 2014 года судья Алексей Пустовит принял решение о выселении из квартиры четверых человек. После чего он получил \то жилье и продал его, пишет "Новое Время".

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

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