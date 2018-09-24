Правительство представило парламенту проект госбюджета на 2019 год. Предложенный документ – это пример того, каким не должен быть бюджет страны, пытающейся вырваться из бедности. Единственный положительный момент в проекте бюджета на 2019 год – то, что это последний бюджет нынешней власти, написал заместитель председателя фракции Оппозиционного блока в блоге для "Корреспондента".

Чтобы создать для Украины и ее граждан перспективу качественного улучшения ситуации во всех сферах жизни, нужно данный законопроект переработать полностью. И начинать нужно с экономики. Четыре с лишним года украинская промышленность борется за выживание в максимально тяжелых условиях, созданных для нее властью. И теперь нам предлагают еще на год продлить этот курс.

Суммарные прямые расходы на продвижение и развитие экспорта предложены на уровне 158 млн гривен. Это 0,000009% от ожидаемых объемов экспорта в 2019 году (63 млрд долларов).

Средства на стимулирование привлечения инвестиций и поддержку инноваций с 200 млн грн в 2018 году сократятся до менее чем 178 млн грн в следующем. На 16,7% в реальном выражении сокращается финансирование госзаказов и Общегосударственной целевой научно-технической программы.

Именно в такой бюджетной политике заложен ответ на вопрос, почему после катастрофического обвала экономики в 2014-15 году темпы ее роста в последующие годы составляют мизерные 2-3%. И в ней – ответ на вопрос, почему в проекте бюджета-2019 произойдет фактическое сокращение социальных расходов.

Бюджет нищеты

Внесенный проект бюджета является антисоциальным. Он продолжает практику бюджетов 2014-18 годов, которыми урезались реальные социальные стандарты, недофинансировалась медицина и образование, в результате чего миллионы украинцев оказались за чертой бедности.

Кроме того, план по субвенции на предоставление жилищно-коммунальных субсидий урезан почти на четверть – с 71 млрд грн в 2018 году до 55,1 млрд грн в 2019-м. И это при том, что, во-первых, даже суммы на нынешний год были заниженными (по итогам первых 7 месяцев из бюджета израсходовано 80% всей субвенции), во-вторых, власть уже заявила о росте цен на газ и отопление нынешней осенью и, скорее всего, следующей весной.

Кто и из каких средств оплатит новые тарифы без субсидий, если планируемый общий показатель прожиточного минимума на 2019 год составит с 1 января 1853 грн? Ведь даже по официальным данным инфляция за 2014-19 год составит не менее 170%, в то время как прожиточный минимум даже на декабрь следующего года (2027 грн) будет всего на 72% выше того, который был на 1 января 2014 года.

То же касается минимальной пенсии, которая в начале года будет составлять 1 497 грн, в конце – 1 638 грн. Если бы ее индексировали хотя бы на показатели инфляции последних пяти лет, ее размер на конец 2019 года составил бы 2 562 грн. Но такой минимальной пенсии от нынешней власти уже никто не ждет.

Неадекватная индексация соцстандартов на инфляцию – основная причина того, что на пятом году этой власти 47,3% населения продолжает находиться за чертой абсолютной бедности. В 2014 году доля населения с расходами ниже фактического прожминимума составляла 28,6%.

Власть гордится тем, что повышает минимальную зарплату до 4 173 грн. Но эта "минималка" – менее 150 долларов по сегодняшнему курсу – остается самой низкой в Европе, ниже Беларуси и Молдовы, не говоря уже о странах Евросоюза. Есть ли в этом хоть какой-то стимул для украинских граждан работать дома? Ответ очевиден.

Бюджет лжи

Другая очевидная особенность проекта госбюджета на 2019 год: он подготовлен некачественно и построен на нереалистичных прогнозах.

Запланированный в нем уровень инфляции – 7,4% – еще до начала 2019 год выглядит абсолютно нереалистично, поскольку не учитывает последствия предстоящего повышения тарифов на газ и отопление, а также разогретый ростом минимальной зарплаты потребительский спрос. Бизнес, оценивающий ситуацию более реалистично, ожидает в 2019 году инфляцию на уровне 10%.

Нынешний макропрогноз номинального ВВП, построенный на таких показателях, занижен ориентировочно на 150-180 млрд грн, что приводит к недооценке возможных поступлений от налогов и неналоговых платежей в бюджет в сумме не менее 60-72 млрд грн.

Заниженная инфляция – это особенность бюджетов всех последних четырех лет. И ее последствие – регулярное недофинансирование всех пособий, привязанных к уровню инфляции.

Но в нынешнем проекте есть статьи расходов, которые вообще не индексируются на уровень инфляции. Уже четвертый год не увеличивается объем субвенций для местных бюджетов на медикаменты для скорой помощи (138 млн. грн.). Начиная с 2014 года, ни разу не увеличивалась помощь при рождении ребенка. На 2019 год она снова составит 41 280 грн, в т.ч. одноразовая выплата 10 320 грн и последующие ежемесячные выплаты в течение 36 месяцев на уровне 860 грн.

А еще в проекте бюджета есть расходные статьи, которые не только не индексируются на уровень инфляции, но и вообще сокращаются. Так, на 5,3% или на 169 млн грн урезаются расходы на предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (в 2018-м было 3,2 млрд, станет 3,03 млрд грн).

На 1,7% (с 309,9 до 304,6 млрд грн) снижается план по трансфертам (дотациям и субвенциям) для местных бюджетов, чем фактически ставится крест даже на той "децентрализации", которую рекламировала сама власть. Впрочем, это касается практически всех "реформ" последних лет: ни сфера образования, ни здравоохранение не получат средств, положенных им согласно принятым в 2017 году законам.

Бюджет полицейского государства

Единственное, на чем власть не экономит, – это силовые структуры. Содержание и обеспечение деятельности "силовиков" вырастет на 14,9 млрд грн (или на 22,9%). Из них наибольшими темпами повышаются расходы на аппарат МВД и полицию (+30,6% или +9,67 млрд грн), Управление госохраны (+20,4% или +0,21 млрд грн), Госпогранслужбу (+15,6% или +1,46 млрд грн), СБУ (+15,5% или +1,26 млрд грн). Все затраты на силовиков в проекте (80,07 млрд грн) на 12,7% превышают объемы образовательной субвенции, на 45,5% – медицинской субвенции.

Параллельно на содержание и обеспечение деятельности прокуратуры и судов выделяется 23,6 млрд грн. Причем расходы только на прокуратуру составят почти 7,2 млрд грн – это более чем в полтора раза выше, чем бюджет Национальной академии наук (4,7 млрд грн), хотя еще пять лет назад (в 2013 году) расходы на генпрокуратуру и академию наук были одинаковыми.

Суммарные расходы на оборону и правопорядок вырастут на 31,5 млрд грн (+27%) до 209,5 млрд грн (5% ВВП). Для сравнения – это почти в 2,3 раза больше, чем расходы на медицину. Причем каждая вторая гривна уйдет не на развитие, как принято в странах, реально заботящихся о своей обороноспособности, а на "проедание".

Более 82 млрд грн (на 24,4% больше, чем в 2018 году) уйдет на статью "общественная безопасность", в основном на полицию и другие неармейские силовые структуры. Почти 2 тысячи гривен заплатит из своего кармана каждый украинец за структуры, которые бездействуют, лишь стимулируя разгул уличной преступности и бандитизма.

Бюджет Украины должен быть совсем другим. Государство должно, наконец, поставить во главе угла человека. Восстановление экономики и создание рабочих мест, усиление социальной защиты граждан – все это возможно уже в бюджете 2019 года, когда он будет пересмотрен в следующем году, после выборов.