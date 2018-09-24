І, власне, щодо самої Генеральної асамблеї ООН. У Нью-Йорк вже прибувають світові лідери. Чого чекати в цьому році від так званих "високих дебатів" в рамках Генасамблеї? І яка програма у Петра Порошенка? Знає Дмитро Анопченко.

Цими вихідними до будівлі ООН востаннє могли підійти туристи. Відсьогодні штаб-квартиру організації беруть у щільне кільце охорони, перекривши всі підходи за кілька кварталів. Адже тут, традиційно, будуть перші особи більшості країн світу, а отже, і заходи безпеки надзвичайні. Дональд Трамп разом з Держсекретарем Помпео прибув напередодні й залишиться на кілька днів. Уперше в історії Трамп вирішив особисто головувати на Раді безпеки ООН.

За збігом обставин, саме Сполучені Штати зараз очолюють Радбез тож у Вашингтоні вирішили скористатися цією можливістю по максимуму. Проведуть окреме засідання з ядерних загроз - КНДР та Ірану. Виступ американського президента з ООНівської трибуни теж запланували одним з найперших у вівторок вранці він відкриває дебати.

Рівно рік тому під час такого виступу на Генасамблеї Трамп приголомшив світ і різким тоном, і заявою про можливість удару по Північній Кореї.

Зараз, як натякають у Білому домі, він визначить зовнішньополітичні пріоритети США на наступний рік і знову буде жорстким: цього чекають виборці, а вибори вже в листопаді. Президенти Росії, Китаю і канцлер Німеччини цьогоріч не приїдуть, приславши натомість міністрів закордонних справ. Решта буде, і ці дні в Нью-Йорку - чудова нагода ще й для зустрічей віч-на-віч.

Їх багато і в програмі візиту Петра Порошенка - президент прилітає до Нью-Йорка сьогодні увечері за місцевим часом, тож у ці хвилини літак, імовірно, уже в повітрі. З його завтрашніх зустрічей - зазначу переговори з головою Європейської ради Дональдом Туском. І засідання з миротворчих операцій, на якому Україна вкотре саме й порушуватиме питання про спрямування місії на Донбас.

Це важлива частина візиту - можливість озвучити вже не прохання України спорядити "блакитні каски", а конкретний поетапний план, як це можна зробити. Далі в середу в другій половині дня подія, заради якої глави держав сюди й летять, програмний виступ з головної трибуни світу. У цілому на полях Генасамблеї президент проведе понад десять двосторонніх зустрічей - і цьогоріч його візит уперше не обмежиться перебуванням лише в Нью-Йорку.

Утім, докладніше про це розповім уже завтра в день, коли стартують головні дебати світу.