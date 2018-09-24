Чотири мільйони у багаття!

Чотири мільйони у багаття! На Черкащині працівники СБУ знищили понад 60 тисяч кущів наркотичної коноплі. Плантацію у три гектари правоохоронці виявили у Чигиринському районі, її висіяли між двома лісосмугами.

За цінами чорного ринку вартість канабісу коливається у межах чотирьох мільйонів гривень.

За фактом вирощування наркотичної речовини СБУ відкрила кримінальне провадження, нині правоохоронці активно шукають того, хто засадив це безкрайнє поле.