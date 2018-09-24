СБУ викрила на Черкащині плантацію коноплі [ Редактировать ]
Чотири мільйони у багаття! На Черкащині працівники СБУ знищили понад 60 тисяч кущів наркотичної коноплі. Плантацію у три гектари правоохоронці виявили у Чигиринському районі, її висіяли між двома лісосмугами.
За цінами чорного ринку вартість канабісу коливається у межах чотирьох мільйонів гривень.
За фактом вирощування наркотичної речовини СБУ відкрила кримінальне провадження, нині правоохоронці активно шукають того, хто засадив це безкрайнє поле.
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