Західними областями пронеслася негода. Дощі та потужний вітер додали роботи і надзвичайникам, і комунальникам. Синоптики при цьому поперджають, що погода буде погіршуватися по всій країні. Місцями навіть можливий мокрий сніг. Пориви вітру сягатимуть 30 метрів на секунду. Якого лиха вже встигла наробити негода - дивіться у нашому наступному матеріалі.

На Львівщині близько сотні сіл та містечок залишилися без світла. Вітер позривав електродроти та спричинив короткі замикання. Працівники обленерго досі ліквідовують несправності. За день температура суттєво знизилася.

"Дуже стало холодно після вчора було ніби якесь сонечко ще, а сьогодні ну набагато змінилася погода. Сильний вітер з самого ранку і відчувається, шо одяг змінився повністю на осінній з такого більш літнього", - говорить Андрій, житель Львова.

У Львові пориви вітру сягали 25 метрів за секунду. В одному з кіосків у спальному районі знесло дах, пошкодило зупинку громадського транспорту. Вітер зламав майже півтора десятка дерев. Гілля перегородило деякі автошляхи, тож комунальникам додалося роботи.

"Дерева забрати, розкрижити для того, щоб вони не заважали руху транспорту, це було перше питання чим займалися комунальні служби, наступне це листя необхідно було зібрати тому що листя було чимало позривало з дерев", - говорить Ірина Маруняк директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Наробила лиха негода і на Рівненщині. Потужний вітер виривав дерева з корінням. Вони перекрили дороги в чотирьох районах області. Без електрики - понад сотня населених пунктів. Ускладнений рух був і в самому обласному центрі. Через перебої з електрикою в місті не працювали багато світлофорів. На 28 річну дівчину впало гілля, її ушпиталили з травмами. З одного з рівненських торговельних центрів зірвало частину обшивки.

"Також у смт. Клевань Рівненського району дерево впало на приватний житловий будинок та заблокувало вхід де перебували малолітні діти. на місці події працювали рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою спецінструментів розблокували вхід. ніхто з мешканців будинку не постраждав", - говорить Олеся Осипчук, ручниця ГУ ДСНС України в Рівненській області.

Штормове попередження оголосили і на Черкащині. Ще з ночі в місті та області не вщухає злива, а відучора температура повітря різко знизилася з 29 градусів до 15. Протягом дня синоптики прогнозують шквальні вітри та затяжні опади, подекуди вночі можливі заморозки до нуля градусів. Така погода протримається до кінця робочого тижня і покращиться лише на вихідних.