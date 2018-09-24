Напад на Олега Михайлика: поліція назвала основні версії [ Редактировать ]
П'ять версій щодо нападу на одеського активіста Олега Михайлика розглядає слідство. Про це сьогодні заявив начальник одеської поліції Дмитро Головін. Крім громадської діяльності Михайлика, правоохоронці не відкидають і особисті мотиви нападників. Головін озвучив і деякі подробиці слідства.
Зокрема те, що на місці злочину не виявили гільз, і це свідчить, що нападники імовірно використали револьвер системи Наган. Нагадаю, на Олега Михайлика напали у суботу ввечері. З вогнепальним пораненням його терміново доправили до лікарні. Медикам вдалося стабілізувати його стан, проте він все ще важкий. Поліція надала актистові охорону.
Первая связана с его общественной деятельностью, вторая - связана с проблематикой по Золотому берегу, третья - по Успеху, четвертая - личностные отношения и пятая - неустановленными лицами из хулиганских побуждений. Создана усиленная оперативно следственная группа под процессуальным руководством областной прокуратуры, туда вошли следователи, разыскники убойного отдела, также оперативник службы безопасности", - говорить Дмитро Головін начальник ГУ Нацполіції в Одеській області.
по теме
Подростки жестоко избили трех сверстников
В Каменске, бывший Днепродзержинск, группа подростков из двадцати человек избила трех сверстников
Взрыв в Одессе: появились подробности инцидента
Взрыв прогремел на улице Горизонтальной в воскресенье, 23 сентября
Полицейский чиновник торговал справками для получения водительских удостоверений
Задержали полицейского на горячем - теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Нападение на автомобиль инкассаторов: полиция задержала мужчин
В Одессе правоохранители задержали мужчин, которые совершили вооруженное нападение на инкассаторов платежных терминалов
Объявлен план "Сирена": в Одессе напали на инкассаторов
Двое лиц с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль