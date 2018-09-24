У Криму відклали суд над Володимиром Балухом [ Редактировать ]
Так званий "верховний суд" окупованого Криму мав сьогодні розглянути апеляційну скаргу на незаконний вирок політв'язню Володимиру Балуху. Але засідання відклали на невизначений термін.
Українець наполягав на особистій присутності на суді і відмовився від відео-конференції. Суддя намагалася почати засідання без Балуха, але була змушена відкласти розгляд через протест захисту.
Володимир голодує вже понад 180 днів і погано почувається. Раніше бранця жорстоко побили в СІЗО, коли той поскаржився на стан здоров'я своєму адвокатові.
Нагадаю, кримського фермера Володимира Балуха окупаційна влада півострова засудила на три з половиною роки колонії за нібито зберігання боєприпасів і ще на 5 років за другою сфабрикованою справою - про побиття начальника СІЗО.
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