Так званий "верховний суд" окупованого Криму мав сьогодні розглянути апеляційну скаргу на незаконний вирок політв'язню Володимиру Балуху. Але засідання відклали на невизначений термін.

Українець наполягав на особистій присутності на суді і відмовився від відео-конференції. Суддя намагалася почати засідання без Балуха, але була змушена відкласти розгляд через протест захисту.

Володимир голодує вже понад 180 днів і погано почувається. Раніше бранця жорстоко побили в СІЗО, коли той поскаржився на стан здоров'я своєму адвокатові.

Нагадаю, кримського фермера Володимира Балуха окупаційна влада півострова засудила на три з половиною роки колонії за нібито зберігання боєприпасів і ще на 5 років за другою сфабрикованою справою - про побиття начальника СІЗО.