Конституційний суд працюватиме у повному складі [ Редактировать ]
Доля законопроекту про внесення змін до Конституції щодо закріплення курсу України на ЄС і НАТО зараз в руках суддів Конституційного суду. Про це заявив Петро Порошенко на церемонії прийняття присяги двома суддями - Іриною Завгородньою та Олегом Первомайським.
Їхні кандидатури погодили минулого тижня на засіданні Верховної Ради. Таким чином, зазначив президент, вперше з часів Революції Гідності Конституційний суд працюватиме в повному складі.
"Думаю, що зараз, коли доля законопроекту у ваших руках, ми також зможемо зробити все можливе, щоб найближчим часом ми мали можливість розглянути в першому читанні у Верховній раді конституційні зміни і на наступній сесії прийняти його в цілому", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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