Двохсотрічний національний музей згорів другого вересня цього року

У Ріо-де-Жанейро відкрилася виставка артефактів з національного бразильського музею. Після пожежі його співробітники влаштували фестиваль з семінарами і майстер-класами з палеонтології.

У наметах показали врятовані експонати. Серед них череп жінки, якому одинадцять з половиною століть. Мета фестивалю подарувати закладу друге життя.

Двохсотрічний національний музей згорів другого вересня цього року. Більшість його експонатів - врятувати не вдалося.