Музей Ріо-де-Жанейро презентував врятовані від пожежі артефакти [ Редактировать ]
У Ріо-де-Жанейро відкрилася виставка артефактів з національного бразильського музею. Після пожежі його співробітники влаштували фестиваль з семінарами і майстер-класами з палеонтології.
У наметах показали врятовані експонати. Серед них череп жінки, якому одинадцять з половиною століть. Мета фестивалю подарувати закладу друге життя.
Двохсотрічний національний музей згорів другого вересня цього року. Більшість його експонатів - врятувати не вдалося.
по теме
На Вінниччині відкрили музей злочинів радянської влади
Місце меморіалу символічне - це старовинний бароковий храм, який за часів компартії знищили майже вщент
У Єгипті відкрили для відвідувачів тисячолітню гробницю
Нинішня влада Єгипту усіляко намагається відродити цікавість до історичних пам'яток і принадити туристів, адже після заворушень 2011 року - охочих відвідати країну поменшало
Пожар в Национальном музее Бразилии спровоцировал массовые беспорядки
Часть активистов пытались прорваться к основному зданию музея, но встретили сопротивление полиции и муниципальной гвардии - стражи правопорядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты
У Національному музеї Бразилії згоріло понад 20 млн експонатів
Недбалість, яка спустошує. Стали відомі подробиці пожежі в Ріо-де-Жанейро, що завдала непоправної шкоди світовій культурній спадщині. Там, нагадаю, дощенту згорів найстаріший музей Бразилії. Разом з експонатами, зібраними за два століття. Деталі цієї трагедії у сюжеті Аліси Орлової
Пожежа у Ріо-де-Жанейро: стали відомі нові подробиці
Недбалість, яка спустошує. Стали відомі подробиці пожежі в Ріо-де-Жанейро, що завдала непоправної шкоди світовій культурній спадщині. Там, нагадаю, дощенту згорів найстаріший музей Бразилії. Разом з експонатами, зібраними за два століття. Деталі цієї трагедії у сюжеті Аліси Орлової
В Рио-де-Жанейро сгорел старейший музей Бразилии
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел старейший музей Бразилии. В здании, площадью 20 000 квадратных метров, хранилось примерно 20 миллионов экспонатов. Мумии, старинные предметы быта и другие ценные археологические находки собирали 200 лет - именно столько существует музей