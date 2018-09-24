Президента Молдови Ігоря Додона тимчасово усунули з посади президента. Рішення ухвалив Конституційний суд - на прохання депутатів від Демократичної партії. Це дає нові повноваження голові парламенту, який тепер виконує обов'язки президента.

Тепер він може призначити кількох урядовців, а саме міністрів охорони здоров'я, соцзахисту, сільського господарства, регіонального розвитку та охорони довкілля. Їхні кандидатури повторно вніс прем'єр, а Додон удруге відмовився їх затвердити.

Тож тепер, за законом, спікер підпише відповідні укази замість президента. У 2017 у такий спосіб вже затвердили міністра оборони, а в січні цього року іще п'ять міністрів.