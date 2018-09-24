Угорщина блокуватиме наближення України до ЄС та НАТО [ Редактировать ]
Угорщина може вислати українського консула, якщо Київ наважиться вислати угорського з Берегова. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед вильотом до Нью-Йорку, де розпочалось засідання генасамблеї ООН. Там Сіярто має зустрітися з очільником українського МЗС Павлом Клімкіним. Олена Абрамович знає більше деталей.
Цього можна уникнути, але якщо Україна таки вишле угорського консула з Берегова, то Будапешт відповість симетрично - заявив Петер Сіярто.
Заяви Києва про видворення дипломата пролунали після подій на Закарпатті. У середу в місті Берегове на території консульства Угорщини українцям роздавали угорські паспорти та закликали приховувати це від влади. Сіярто дії консульства виправдав - мовляв, нічого особливого не сталося.
А от факт фільмування назвав порушенням міжнародної дипломатії. За його словами, українські спецслужби зайшли надто далеко - провівши спецоперацію в консульстві Угорщини, яка є членом НАТО.
"Подвійне громадянство - поширене явище в Європі. І якщо Україна справді хоче рухатися в напрямку ЄС, то не може ставити під сумнів таку інституцію".
Наближатися до ЄС та Нато Україні буде дедалі складніше - запевнив Сіярто. Бо Угорщина, за його словами, і надалі блокуватиме намагання Києва.
Нагадаю, стосунки між державами загострилися торік після ухвалення закону про освіту, який вимагає від нацменшин переходу на навчання українською мовою. Відтоді Будапешт постійно блокує засідання Україна-НАТО і не піддається на вмовляння та аргументи від інших країн-членів Альянсу.
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