Угорщина може вислати українського консула, якщо Київ наважиться вислати угорського з Берегова. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед вильотом до Нью-Йорку, де розпочалось засідання генасамблеї ООН. Там Сіярто має зустрітися з очільником українського МЗС Павлом Клімкіним. Олена Абрамович знає більше деталей.

Цього можна уникнути, але якщо Україна таки вишле угорського консула з Берегова, то Будапешт відповість симетрично - заявив Петер Сіярто.

Заяви Києва про видворення дипломата пролунали після подій на Закарпатті. У середу в місті Берегове на території консульства Угорщини українцям роздавали угорські паспорти та закликали приховувати це від влади. Сіярто дії консульства виправдав - мовляв, нічого особливого не сталося.

А от факт фільмування назвав порушенням міжнародної дипломатії. За його словами, українські спецслужби зайшли надто далеко - провівши спецоперацію в консульстві Угорщини, яка є членом НАТО.

"Подвійне громадянство - поширене явище в Європі. І якщо Україна справді хоче рухатися в напрямку ЄС, то не може ставити під сумнів таку інституцію".

Наближатися до ЄС та Нато Україні буде дедалі складніше - запевнив Сіярто. Бо Угорщина, за його словами, і надалі блокуватиме намагання Києва.

Нагадаю, стосунки між державами загострилися торік після ухвалення закону про освіту, який вимагає від нацменшин переходу на навчання українською мовою. Відтоді Будапешт постійно блокує засідання Україна-НАТО і не піддається на вмовляння та аргументи від інших країн-членів Альянсу.