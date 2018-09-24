Полнолуние 25 сентября: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Полнолуние - это очень мощный с точки зрения энергетики период. В это время энергетические потоки усиливаются в несколько раз, а Луна очень влияет на финансовый успех и благополучие.
А вот с этими приметами, в полнолуние 25 сентября, вы сможете открыть денежные потоки и стать богаче.
Денежные приметы в Полнолуние
- Чтобы привлечь финансовое благополучие, положите в карман пятак на полную Луну, и пусть он там полежит какое-то время.
- Чтобы в доме всегда был достаток, жениться лучше в Полнолуние.
- Чтобы улучшить свое благосостояние, в этот день зашейте все прохудившиеся карманы в одежде: через них утекает денежная энергия.
- Для успеха во всех делах и начинаниях в Полнолуние наденьте красное белье или одежду: пусть она зарядится мощной энергией спутника Земли.
- На полную Луну нельзя стричь ногти: удача от вас отвернется
- Не начинайте новые дела и проекты в Полнолуние - они рискуют провалиться.
- Ни в коем случае не одалживайте деньги в Полнолуние: это может привести к длительному безденежью, а отношения с тем, кому дадите в долг, испортятся.
- В Полнолуние совершайте только глобальные покупки, заранее обдумав их целесообразность. А вот от мелких трат стоит воздержаться: деньги утекут рекой, а ничего серьезного вы не приобретете.
- Нельзя на полную Луну просить повышения в должности или зарплаты: это сильно разозлит начальство и можете остаться без премии или даже без работы.
- Когда увидите на небе лунный диск, положите на подоконник открытый кошелек с деньгами: он зарядится энергией Луны и деньги в нем будут водиться постоянно.
Читайте также, что обязательно нужно сделать в полнолуние.
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