Чемпион мира по стрельбе помог полиции Львова задержать преступника (видео) [ Редактировать ]
Чемпион мира по стрельбе Павел Коростылев помог полиции задержать преступника. Как сообщает Учебно-спортивная база летних видов спорта МОУ - СКА Львов на своей странице в Facebook, событие имело место по дороге на Чемпионат Украины по стрельбе пулевой.
Отмечается, что после блокировки нарушителя и помощи органам правопорядка, Павел занял личное 3 место в стрельбе из пневматического оружия.
Спортсмен ехал на соревнования, когда полицейский попросил пустить его в машину, чтобы догнать беглеца. Нарушитель был найден и Павел выехал на встречную полосу, заблокировав нарушителя.
Полицейский сразу выскочил из машины и вместе с коллегами, которые также преследовали автомобиль, задержал нарушителя. Впоследствии выяснилось, что нарушитель сбил пешехода.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее мы сообщали, что под Киевом мужчина устроил стрельбу на заправке.
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