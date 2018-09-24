Чемпион мира по стрельбе Павел Коростылев помог полиции задержать преступника. Как сообщает Учебно-спортивная база летних видов спорта МОУ - СКА Львов на своей странице в Facebook, событие имело место по дороге на Чемпионат Украины по стрельбе пулевой.



Отмечается, что после блокировки нарушителя и помощи органам правопорядка, Павел занял личное 3 место в стрельбе из пневматического оружия.

Спортсмен ехал на соревнования, когда полицейский попросил пустить его в машину, чтобы догнать беглеца. Нарушитель был найден и Павел выехал на встречную полосу, заблокировав нарушителя.

Полицейский сразу выскочил из машины и вместе с коллегами, которые также преследовали автомобиль, задержал нарушителя. Впоследствии выяснилось, что нарушитель сбил пешехода.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!





Ранее мы сообщали, что под Киевом мужчина устроил стрельбу на заправке.