НАК "Нафтогаз Украины" повысил на октябрь цены на природный газ для промышленных потребителей до 11,2-12,2 тыс. гривен за тысячу кубометров (без НДС), что на 9,4-9,7% больше по сравнению с ценами сентября. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Так, цена на газ для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 13 438,8 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 14 586 гривен/тыс. куб. м.

В прейскуранте "Нафтогаза", существует еще четыре категории потребителей: потребители, у которых ежемесячные объемы потребления ниже 50 тыс. куб. м; поставщики для дальнейшей реализации газа, финансируемого из государственного и местных бюджетов учреждениям и организациям, а также промышленным потребителям; 100-процентные дочерние предприятия НАКа; операторы ГРС (газ на производственно-технологические расходы, потери и собственные нужды).

Для первых двух категорий потребителей цена товарного газа также установлена на уровне 14 586 гривен/тыс. куб. м, для третей - на уровне 13 438,8 гривен/тыс. куб. м, для четвертой - на уровне 14 586 гривен/тыс. куб. м.

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