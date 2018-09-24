Цены на газ в Украине: в "Нафтогазе" заявили о повышении [ Редактировать ]
НАК "Нафтогаз Украины" повысил на октябрь цены на природный газ для промышленных потребителей до 11,2-12,2 тыс. гривен за тысячу кубометров (без НДС), что на 9,4-9,7% больше по сравнению с ценами сентября. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает пресс-служба компании.
Так, цена на газ для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 13 438,8 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 14 586 гривен/тыс. куб. м.
В прейскуранте "Нафтогаза", существует еще четыре категории потребителей: потребители, у которых ежемесячные объемы потребления ниже 50 тыс. куб. м; поставщики для дальнейшей реализации газа, финансируемого из государственного и местных бюджетов учреждениям и организациям, а также промышленным потребителям; 100-процентные дочерние предприятия НАКа; операторы ГРС (газ на производственно-технологические расходы, потери и собственные нужды).
Для первых двух категорий потребителей цена товарного газа также установлена на уровне 14 586 гривен/тыс. куб. м, для третей - на уровне 13 438,8 гривен/тыс. куб. м, для четвертой - на уровне 14 586 гривен/тыс. куб. м.
Ранее мы сообщали, что в Украине резко подорожал автогаз.
по теме
Миссия МВФ в Украине: какая цена на газ ждет украинцев?
То, чего так боялись простые украинцы и наши непростые политики, стало неизбежностью - тарифы на газ будут пересмотрены
Депутати вимагають відставки голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва
"Нафтогаз" звинуватили у завищенні тарифів
В Украине резко подорожал автогаз
Ряд сетей АЗС в Украине в период 21-24 сентября увеличили цены на сжиженный газ
Цены на газ в Украине: Кабмин договорился с МВФ о повышении
Правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа для населения
Цена на газ вырастет: в Минэнергетики рассказали подробности
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подтвердил информацию о том, что в ближайшее время Кабинет министров повысит цену на газ для населения
Союз химиков Украины требует власть утвердить новую стратегию развития химпромышленности
Химическая промышленность Украины нуждается в новой стратегии развития. Отрасль находится в тяжелом состоянии. Бюджет недополучает миллиарды долларов, а специалисты пачками уезжают за рубеж. Как можно выбраться из кризиса выяснил Александр Васильченко