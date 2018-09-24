В Европейском союзе высоко оценили результаты реформирования государственной службы Украины, отметив основные вызовы и задачи, которые стоят перед Кабинетом министров Украины.

Об этом говорится в письме главы Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС (NEAR) Кристиана Даниэльсона, направленном премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Копиями писем располагает редакция.

Так, в ЕС напомнили, что "реформа государственного управления по-прежнему имеет решающее значение как для продвижения прогресса реформ в Украине, так и для реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом".

Европейские партнеры отметили прогресс, который был достигнут в 2017 году и в первой половине 2018 года как "значительный".

"Внедрение новых государственных служащих, которые набирались по итогам конкурса высокой сложности - это ключ к наращиванию новых мощностей, необходимых для расширения и развития реорганизации в рамках каждого министерства и ведомства", - говорится в письме.

Даниэльсон также акцентировал внимание на лидирующей роли министра Кабинета министров Александра Саенко и Секретариата Кабмина, которые являются центром реализации реформы публичной администрации.

Потому ЕС выражает поддержку Украине и считает, что реформа будет успешной только, если будет управляться и координироваться на всеми подразделениями на общегосударственном уровне.

При этом в письме указаны проблемы, с которыми столкнулась Украина. "Процесс, похоже, отстает от графика и столкнулся с преградами, которые могут привести к неоптимальному и даже неэффективному использованию ценных человеческих ресурсов", - считает Кристиан Даниэльсон.

По его словам, для реорганизации и успешной трансформации необходимы четкое руководство и соответствующая правовая база.

Кристиан Даниэльсон напомнил, что реформа принесет много пользы, хотя иногда она может быть не сразу заметна среднестатистическому жителю страны. Но что касается украинцев, то чиновник ЕС заметил успех в усилении коммуникаций правительства, граждан и бизнеса, а также привел в качестве позитивных примеров развитие административных сервисов и системы e-Government (электронного правительства).