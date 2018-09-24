Владимир Гройсман рассказал об успехах децентрализации [ Редактировать ]
Эффективное самоуправление на местах - залог развития страны. Об этом сегодня заявил Владимир Гройсман. Глава правительства принял участие в форуме "День диалога с властью" в Тернополе.
По словам премьера, после старта реформы децентрализации в Украине доход местных бюджетов вырос в три раза. Сейчас главная задача для правительства - передача полномочий и финансовых ресурсов главам ОТГ.
"Ми ще дуже далеко разом з вами від тієї ефективності, яку від нас очікують люди на місцевому рівні, але нам треба завершувати реформу з точки зору формування громад сильних, ми маємо більше бути включені в економічне зростання, а всі інші питання будуть завжди виникати. Так от через механізми діалогу ми завжди можемо знаходити правильні державницькі рішення, в основі яких є сильне і ефективне і відповідальне самоврядування", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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