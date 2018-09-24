Нападение на активиста в Одессе: полиция назвала основные версии происшествия [ Редактировать ]
Сегодня в Одессу вылетела усиленная группа правоохранителей из Киева. Такое решение было принято во время совещания, которое провели Генпрокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков. Обсуждали ситуацию с участившимися нападениями на общественных активистов.
Последнее произошло в субботу в Одессе. Олега Михайлика неизвестные поджидали возле подъезда его дома. Когда он появился выстрелили - и скрылись. Пострадавшего доставили в реанимацию, врачам удалось стабилизировать его состояние. Сегодня - начальник одесской полиции сообщил, что следствие рассматривает пять версий нападения.
"Первая связана с его общественной деятельностью, вторая связана с проблематикой по Золотому берегу, третья по Успеху, четвертая - личностные отношения и пятая - неустановленными лицами из хулиганских побуждений. Оружие неизвестно. На месте гильзы не обнаружены, есть предположение, что это пистолет системы наган", - говорит Дмитрий Головин, начальник ГУ Нацполиции в Одесской области.
"Государство в лице правоохранительных органов должно в таких ситуациях устанавливать виновных и привлекать их к ответственности. Важен факт ее неотвратимости поскольку одна из функций наказания это то, что оно неотвратимо и обязательно последует и это возможно остановит другого правонарушителя от подобных действий", - говорит Михаил Ильяшев, адвокат.
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