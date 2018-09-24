В Нью-Йорк прибывают мировые лидеры. На так называемые "высокие дебаты" в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Чего ждать в этом году? И какая программа у Петра Порошенко? Знает Дмитрий Анопченко.

В эти выходные к зданию ООН в последний раз могли подойти туристы. Начиная с понедельника, штаб-квартиру организации берут в плотное кольцо охраны, перекрыв все подходы за несколько кварталов. Ведь тут, традиционно - будут первые лица большинства стран мира, а значит и меры безопасности чрезвычайные. Дональд Трамп вместе с Госсекретарем Помпео прибыл накануне и останется на несколько дней. Впервые в истории Трамп решил лично председательствовать на Совете безопасности ООН.

Так совпало, что именно Соединенные Штаты сейчас возглавляют Совбез и в Вашингтоне решили использовать эту возможность по-максимуму. Проведут отдельное заседание по ядерным угрозам КНДР и Ирану. Выступление американского президента с ООНовский трибуны тоже запланировали одним из самых первых по вторник утром оно открывает дебаты.

Ровно год назад во время такого выступления на Генассамблее Трамп шокировал мир и резким тоном, и заявлением о возможности удара по Северной Корее. Сейчас как намекают в Белом доме он определит внешнеполитические приоритеты Америки на следующий год и снова будет жестким:

Этого ждут избиратели, а выборы уже в ноябре. Президенты России, Китая и канцлер Германии в этом году не приедут, прислав вместо себя министров иностранных дел. А все остальные будут, и эти дни в Нью-Йорке отличная возможность еще и для встреч с глазу на глаз.

Их много и в программе визита Петра Порошенко президент прилетает в Нью-Йорк в понедельник вечером по местному времени, в эти минуты самолет, судя по всему, уже в воздухе. Из его завтрашних встреч отмечу переговоры с главой Европейского совета Дональдом Туском. И заседание по миротворческим операциям, на котором Украина как раз и будет в очередной раз поднимать вопрос о направлении миссии на Донбас.

Это важная часть визита - возможность обнародовать уже не просьбу Украины направить "голубые каски", а конкретный поэтапный план - как это может быть сделано. Далее, в среду во второй половине дня событие, ради которого главы государств сюда и летят, программное выступление с главной трибуны мира. В целом на полях Генассамблеи президент проведет свыше десяти двусторонних встреч и в этом году его визит впервые не ограничится пребыванием лишь в Нью-Йорке.

Но детальнее об этом смогу рассказать уже завтра, в день, когда стартуют главные дебаты мира.