Закон на стороне застройщика. Киевгорадминистрация не нашла нарушений в проекте строительства жилого комплекса на Осокорках. Об этом сегодня рассказали арендаторы земельного участка. Напомню, в минувшую субботу скандальную стройплощадку вновь штурмовали. Почему конфликт не утихает - выяснял Даниил Снисар.

Свою якобы "мирную" субботнюю акцию - радикалы начали со штурма стройплощадки. Первым делом сорвали государственный флаг. И принялись выяснять отношения с сотрудниками охранной службы. активисты требовали прекратить строительство жилого комплекса, а на этом пустыре создать экопарк.

"Все будівництво відбувається у законних рамках - є необхідна дозвільна документація. І документи, які передбачають оренду цієї території, яка закріплена за банком "Аркада". Вже, до речі, 15 років у відносинах перебуваємо. Тобто, все на законних підставах і жодним судовим рішенням законність цього будівництва не була скасована", - говорит Людмила Горицкая, начальник службы по связям с общественностью АО ААБ "Аркада".

Выслушивать аргументы застройщика пикетчики в субботу не стали. Немногочисленная толпа принялась валить забор, чтобы освободить проход к техническому водоему. Позже неизвестные подожгли строй-технику, которая работала на площадке.

"Це не настільки суттєві втрати, які б дозволили зупинити це будівництво. Будівництво буде тривати", - говорит Людмила Горицкая, начальник службы по связям с общественностью АТ АКБ "Аркада".

Причин для запрета строительства не обнаружили и киевские чиновники. Территория была выделена под многоэтажки по генплану. Чтобы погасить конфликт нашли компромисс. Отдать под ландшафтный парк соседний участок.

"Не може окрема група з 5-10 осіб ставити під сумнів рішення київської влади офіційної. Київська міська влада говорить: між ділянками забудови і очисними станціями аерації - є вільна ділянка, яка перебуває у комунальній власності - там має бути розглянутий проект створення ландшафтного заказника", - говорит Павел Омельчук, юрист АО АКБ "Аркада".

Рекреационную зону предусмотрели и возле новостроек. Больше половины участка озеленят, а озеро очистят. Обещают и необходимую инфраструктуру, включая детские сады.

"Там будуть станції для заправки електромобілів. Це ми вже передбачаємо. Ми передбачаємо там застосування сонячних батарей для зовнішнього освітлення і так далі. Ми відкриті для цього. Відкриті для мешканців, відкриті для обговорення. Якщо будуть конструктивні пропозиції - ми, звичайно, будемо готові їх врахувати", - говорит Николай Шемчук, директор ООО "Будэволюция".

Но все эти предложения не убедили радикалов. А псевдоборцы за экологию уже заявили готовятся продолжить противостояние. Сами застройщики и инвесторы все же ждут разрешения спора - по закону, который в данной ситуации на их стороне.