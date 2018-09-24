Хроники абсурда в Одесской области. Фермер, который является ещё и депутатом облсовета, не может уничтожить на своих полях дикорастущую коноплю. Местные власти попросту не говорят, что делать с сорняком? А полиция уже обвинила агрария в выращивании наркотиков. Подробности скандала - далее в материале.

На своем сайте полиция рапортует: в Измаильском районе обнаружено два гектара наркосодержащей конопли на двадцать миллионов гривен. Чуть позже подключаются СМИ и сообщают: полем владеет депутат облсовета от "Оппозиционного блока" Анатолий Чередниченко.

Сам он в недоумении: испокон веков так называемая "дичка" массово растет на окраинах дунайских плавней. Коноплю вперемешку с сорняками селяне всегда перепахивали тракторами. А тут Нацгвардия, полиция, спецоперация.

"Их было около пятнадцати человек. Они сидели в засаде в камышах. Когда приехал трактор они выскочили, захватили его, изолировали, забрали его телефон и начали быстро составлять документы", - говорит Анатолий Чередниченко, депутат Одесского облсовета, "Оппозиционный блок".

Однопартийцы уверены: таким образом местные правоохранители отомстили Чередниченко за июльский скандал. Тогда депутат встал на защиту предприятия, у которого рейдеры захватили землю. А затем его избили. Позже оппозиционер обвинил полицию и прокуратуру в покрывательстве преступников.

"Задача была одна - это исключительно дискредитировать нашу политическую силу Фактически все вопросы, которые мы сейчас поднимаем в области, связанные. С проблемой рейдерства они, знаете, так отфутболиваются, мол, да кто бы говорил: они сами, посмотрите, виноваты: они выращивают коноплю чуть ли не в промышленных масштабах", - говорит Виктор Андреенков, депутат Одесского облсовета, "Оппозиционный блок".

При этом оппозиционер показывает: на его полях остались Еще десятки гектаров такой же дикорастущей конопли. И, вот, теперь не знает, что с ней делать? Начнешь выкашивать - приедет полиция. Не будешь - тоже виноват. Чередниченко написал письма во все инстанции, но ответа нет. В полиции спустя полтора месяца даже экспертизу не провели.

"Экспертиза, сказали, что раньше чем через полгода не будет, а, может, и позже, поэтому я так понял, что это хотят скинуть, чтоб она стала как бы долгоиграющей и все забудут и вот так", - говорит Анатолий Чередниченко, депутат Одесского облсовета, "Оппозиционный блок".

В райадминистрации уверяют: впервые столкнулись с такой проблемой. Законодательство четких инструкций не дает. Поэтому перенаправили запросы в полицию.

"Ну, к сожалению, видите: проблема эта есть, она существует. Это просапывать, либо корнями ее выдергивать, да? Обработать почву и просто сжечь, скорее всего так", - говорит Наталья Тодорова, председатель Измаильской райгосадминистрации.

В полиции с нами общаться отказались, депутатов пригласили на разговор, но четкого ответа не дали. По словам оппозиционеров, дело сфабриковано.

"Я теперь самый крупный наркобарон Но, как говорил мой друг любая информация, кроме некролога, это пиар, ха".