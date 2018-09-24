Суд запретил повышение тарифов на проезд в Полтаве - Сергей Каплин [ Редактировать ]
Тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы должны быть снижены. Такое решение принял сегодня суд в Харькове.
В конце прошлого года местные власти повысили цены на билеты до трех гривен в троллейбусах и до пяти в автобусах. В феврале иск о незаконности этого решения подал Сергей Каплин и выиграл дело. Власти Полтавы обратились с апелляцией. Сегодня она была отклонена. Таким образом, стоимость проезда должна стать четыре гривны в автобусах и две в троллейбусах.
"Ми остаточно виграли суд і Полтава вже завтра повинна бути з новуими тарифами. Якщо перевізники будуть ігнорувати рішення суду - вони отримають штраф 30 відсотків від всіх квитків, які будуть щодня продані. Ми, як і обіцяли, будемо стояти на курсі повної прозорості у тарифоутворенні - в транспорті, у комуналці, енергетиці", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, лидер социалистической партии Украины.
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