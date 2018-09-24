Титано-магнивая отрасль Украины на грани остановки. Причина - завышенные тарифы на электроэнергию для промышленности. Заводы работают в убыток. Есть ли выход из этой ситуации, разбирались наши корреспонденты.

Запорожский титано-магниевый комбинат - единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Одно из крупнейших отечественных предприятий цветной металлургии, более 90% продукции, которого идет на экспорт. Помимо нашей страны титановую губку выпускают еще только в 5 государствах: Казахстане, России, США, Японии и Китае.

В сложном производстве ключевую роль играет электроэнергия. Сейчас ее доля в себестоимости товара превышает 40%, подчеркивает руководство предприятия. Только за последние пять лет тариф электроэнергии для промышленников увеличился на 100 процентов. У конкурентов ситуация другая.

"Колебание цены по годам по этим государствам не превышают 2-3%. Для сравнения между предприятиями аналогичными и Японии, и Казахстаном, отличие в процентном соотношении стоимости электроэнергии со всеми налогами и сборами достигает, по Казахстану, у них цена ниже на 61 процент, и в США у них цена ниже на 12 процент чем у нас", - говорит Владимир Сивак, директор ЗТМК.

По этим причинам продукция украинского производителя становится неконкурентной на международном рынке. В страну не приходят валютные поступления, предприятие находится на грани выживания.

"Те средства, которые идут на оплату энергоносителя, они, в общем-то, вымываются из оборота и мы не можем себе позволить своевременно поднимать ЗП для наших сотрудников, что говорит о том, что на предприятии дефицит работников", - говорит Владимир Сивак, директор ЗТМК.

На сегодняшний день на ЗТМК открытыми остаются порядка 200 вакансий.

"Самая большая проблема сегодня это в двух позициях - это электромонтеры и электрогазосварщики. Вот на этой неделе уволились три электрогазосварщика. Мы с ними беседовали, куда? Лодзь, Польша, судоверфь 1200 долларов. К сожалению, вот такая ситуация", - говорит Игорь Привезенцев, начальник отдела кадров ЗТМК.

Ситуацией обеспокоены парламентарии. На заседании НКРЕКП в Верховной Раде, нардепы призвали комиссию не ждать, а действовать.

"Скільки сказано і пересказано про цей завод. Він настільки енергомісткий і це не вина нинішних власників, що собівартість на 60 відсотків складається з електроенергії. Замінити їх на сьогоднішній день нереально. Тобто, ми йдучі по шлаху підняття вартості електроенергії по суті опосередковано штовхаємо власників або на підняття ціни і товар не стає конкурентноздатним, або допобаченя людям які на ньому працюють.", - говорит Сергей Рудык, народный депутат.

В свою очередь эксперты утверждают, ситуацию может изменить снижение тарифа электроэнергии хотя бы на 15 процентов.

"Є вже відповідні пропозиції, є законопроект є звернення до Нкрєкп, тут мало би бути рішення від нашої нацкомісії. Нажаль поки що вони рішення таке не приймають. Більшетого, якщо ця формула буде жити, може бути нова загроза підвищення тарифу для бізнесу. Це буде дуже серйозний удар. В нас вже є преценденти, коли в Україні деякі підприємства, крупні підприємства закривалися через дорогу електроенергію", - говорит Андрей Герус, аналитик.

Уменьшение цены на электроэнергию, уверены эксперты, помогло бы вывести всю металлургическую промышленность, и в том числе ЗТМК на новый уровень. В свою очередь, это привлечет миллионные валютные поступления в Украину и пополнит госбюджет.