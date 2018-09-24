Еврокомиссия требует от Лондона три миллиарда евро [ Редактировать ]
Еще один удар для Лондона - Еврокомиссия требует почти три миллиарда неуплаченных налогов. Дело может дойти до Европейского суда. Обвинения касаются таможенных платежей на текстильные товары и обувь из Китая.
У Великобритании есть два месяца на то, чтобы погасить долг, который накопился за период с ноября 2011го по октябрь 2017. В Еврокомиссии также заявляют, что Лондон нарушил законодательство ЕС по налогу на добавленную стоимость.
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