Ритмы бытия - название международной выставки женщин-художниц, которая открылась сегодня в Музее истории Киева. Четырнадцать украинок и две иностранные гостьи представили здесь свои работы. Это современная живопись, коллаж, инсталляция и керамика. Задача вернисажа, говорят организаторы - показать женский взгляд на современный мир. Выставка продлится до 7 октября.

"Эта выставка организована ассоциацией женского исследования искусства. Эта выставка имеет одну цель промотировать женское искусство Украины, которое заслуживает промотирования, помогать женщинам, которые работают в искусстве выражать себя, иметь доступ к выставочным залам. На этой выставке я представила и свой проект, который называется "Ритмы эпох". Я пытаюсь показать смену эпох со всеми социальными, политическими, жизненными противоречиями сквозь очаги музыки", - говорит Ирина Акимова, лидер Украинской ассоциации женских исследований в искусстве, художница.