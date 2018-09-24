В музее истории Киева открылась выставка "Ритмы бытия" [ Редактировать ]
Ритмы бытия - название международной выставки женщин-художниц, которая открылась сегодня в Музее истории Киева. Четырнадцать украинок и две иностранные гостьи представили здесь свои работы. Это современная живопись, коллаж, инсталляция и керамика. Задача вернисажа, говорят организаторы - показать женский взгляд на современный мир. Выставка продлится до 7 октября.
"Эта выставка организована ассоциацией женского исследования искусства. Эта выставка имеет одну цель промотировать женское искусство Украины, которое заслуживает промотирования, помогать женщинам, которые работают в искусстве выражать себя, иметь доступ к выставочным залам. На этой выставке я представила и свой проект, который называется "Ритмы эпох". Я пытаюсь показать смену эпох со всеми социальными, политическими, жизненными противоречиями сквозь очаги музыки", - говорит Ирина Акимова, лидер Украинской ассоциации женских исследований в искусстве, художница.
по теме
На київський сімпозіум з'їхалися скульптори з різних країн
Міжнародний скульптурний симпозіум стартував напередодні в столиці. Шестеро відомих майстрів із різних країн зібралися разом. Цілий місяць митці просто неба, на очах у глядачів показуватимуть, як із каменю народжується мистецтво
У столиці триває Міжнародний скульптурний симпозіум
Міжнародний скульптурний симпозіум стартував напередодні в столиці. Шестеро відомих майстрів із різних країн зібралися разом. Цілий місяць митці просто неба, на очах у глядачів показуватимуть, як із каменю народжуються скульптури
У Києві розпочався Міжнародний скульптурний симпозіум
Протягом місяця митці витесуватимуть з каменю скульптури - просто неба, на очах у глядачів
Власти Киева признали законным строительство жилого комплекса на Осокорках
Закон на стороне застройщика. Киевгорадминистрация не нашла нарушений в проекте строительства жилого комплекса на Осокорках
У Києві відбувся фестиваль популярної культури Comic Con
Найбільший в Україні фестиваль популярної культури Comic Con відбувся цими вихідними в Києві. Захід зібрав понад 15 тисяч любителів фільмів, коміксів, комп'ютерних ігор та аніме. У які костюми вбралися учасники та як розважали гостей - Катерина Сривкова розкаже
У Києві вперше пройшов фестиваль "Ігри вогнеборців"
У Києві вперше провели фестиваль "Ігри вогнеборців". Гостям заходу команди рятувальників демонстрували особливості свого ремесла. Для охочих спробувати його на собі влаштували різноманітні квести. Які саме, бачила Анастасія Старовойт