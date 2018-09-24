Владимир Гройсман проинспектировал суперсовременную трассу Тернополь-Львов-Рава-Русская [ Редактировать ]
Украинцы будут ездить по нормальным и качественным дорогам - обещает премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом он сказал во время визита в Тернопольскую область. Там Гройсман инспектировал трассу Тернополь-Львов-Рава-Русская.
Новая, построенная по современным стандартам дорога станет частью международного коридора Go Highway, который объединит порты Черного моря с западной границей и Евросоюзом. По словам премьера, создание этой магистрали предусмотрено стратегией Кабмина.
"Я пам'ятаю, в якому стані вона була стані ця дорога. Я сам неодноразово 10-15-20 років тому по ній їздив. Мешканці Тернополя доїжджали до Львова за 3,5 години, зараз - до 1,5 години вже є відповідне сполучення. Тобто ми з'єднали нарешті Львів та Тернопіль між собою прекрасною дорогою", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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