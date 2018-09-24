Мужчина нашел бункер с призраками (фото) [ Редактировать ]
30-летний Джейк Парр исследовал подземный бункер в Стокпорте, Большой Манчестер, и фотографировал все, что видел вокруг. Однако когда мужчина пришел домой и всмотрелся в сделанные снимки, то ужаснулся от увиденного. С фото на него смотрел призрак, сообщает Mirror.
Кроме того, Джейк заметил на снимке лицо девочки, которая словно спряталась внизу лестницы. Но, несмотря на то что увиденное изрядно напугало местного жителя, он все равно собирается вернуться в бункер, чтобы посмотреть, с какими еще паранормальными явлениями он может там столкнуться.
"Когда я находился там, то было очень жутко и создавалось впечатление, словно кто-то следит за мной. И когда я посмотрел фотографии, то понял, в чем была причина, - призрак в дверях и девочка внизу лестницы", - рассказал мужчина.
Ранее отец снял призрака возле колыбельной дочери.
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