Пираты взяли в плен украинского моряка [ Редактировать ]
В Нигерии после нападения пиратов на торговое судно, двое украинских моряков застряли на стоянке в районе города Порт- Харкорт. Нападение произошло на выходных.
На борту находились 19 членов экипажа, среди них - трое украинцев. Судьбу одного из них сейчас выясняют у нигерийских правоохранителей.
МИД поручил посольству в Нигерии установить связь с владельцами судна и украинцами, которые остаются на корабле.
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