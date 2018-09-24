МИД поручил посольству в Нигерии установить связь с владельцами судна и украинцами

В Нигерии после нападения пиратов на торговое судно, двое украинских моряков застряли на стоянке в районе города Порт- Харкорт. Нападение произошло на выходных.

На борту находились 19 членов экипажа, среди них - трое украинцев. Судьбу одного из них сейчас выясняют у нигерийских правоохранителей.

МИД поручил посольству в Нигерии установить связь с владельцами судна и украинцами, которые остаются на корабле.