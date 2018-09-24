Крутые кадровые виражи немецкой политики. В Германии снова переназначили на новую должность бывшего шефа контрразведки Маасена. Почему? И когда закончится кадровая эпопея? Татьяна Логунова подробнее.

Ханс-Георг Маасен - меняет высокие должности, как перчатки. В начале прошлой недели - он был шефом немецкой контрразведки, в конце его перевели на должность статс-секретаря в министерстве внутренних дел. И вот новое назначение. Теперь Маасен - специальный советник по европейским и международным вопросам МВД.

Переназначать Маасена - лидерам правящей коалиции пришлось из-за шквала критики. И политики, и общественность не совсем поняли, как можно было перевести проштрафившегося шефа контрразведки на еще более оплачиваемую должность? Лидеры коалиции снова собрались на кризисные переговоры и нашли новый вариант.

"Ханс-Георг Маасен в будущем займет место специального советника в МВД в ранге руководителя отдела. Он будет заниматься европейскими и международными вопросами и получать свой прежний оклад", - говорит Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии.

"Новый компромисс, который мы нашли, я считаю правильным и более понятным. Правильным - поскольку у специального советника будет четко обозначенная сфера ответственности, которая никак не влияет на другие рабочие процессы в министерстве. Понятным - так как это будет не поощрение", - говорит Ангела Меркель, канцлер Германии.

Это не политика, а театр абсурда - уже заявила оппозиция. Дескать, лидеры правящих партий так боятся развала коалиции, что принимают решения одно смешнее другого. В недоумении - и жители Германии.

"Знаете, если бы я на работе допустила прокол или ошибку, меня бы сразу уволили. Возможно, такой же метод стоит применять и к людям из правительства", - говорит Кристин Буггерт, жительница Германии.

Мне бы хотелось, чтобы господин Маасен ушел сам. Получил бы хорошую компенсацию и никто бы на его счет не спорил.

Сам Маасен - свое новое назначение пока не комментировал. Возможно, не до конца уверен, что в этот раз оно окончательное.