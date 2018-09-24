Как провести полтора месяца в открытом море и выжить? Кто прыгает со скал лучше всех? И как полиция Техаса едва не подарила заключенным кокаин? Об этом и не только - в нашем обзоре.

Житель Индонезии дрейфовал в море 49 дней. 19-летний Алди Новел Адилан работал в плавучей рыбацкой хижине. Во время шторма ее унесло в открытое море.

Юноша питался рыбой, которую ловил. Чтобы не умереть от жажды он процеживал морскую воду через одежду - так она становилась менее соленой. Спас молодого человека капитан судна под флагом Панамы - подобрал его в водах Гуамы.

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В итальянском городе Полиньяно определили победителей мирового состязания по прыжкам со скалы. Участники прыгали с высоты тридцать метров, исполняя при этом акробатические трюки. Среди мужчин кубок выиграл атлет из Великобритании. Среди женщин - австралийская спортсменка.

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В Индии завершился фестиваль Ганеши - бога мудрости и благополучия. Статую бога с головой слона возили по улицам Мумбая в окружении тысяч паломников.

При этом люди обсыпали божество цветной пудрой. В конце фестиваля статую традиционно сбросили в Аравийское море. В индуизме это символизирует цикл рождения и смерти.

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В Индии непрерывные муссонные дожди привели к масштабным наводнениям. Пострадали высокогорные районы штата Химачал Прадеш - на севере страны.

Некоторые территории оказались отрезанными от внешнего мира. Там "большая вода" подошла вплотную к домам жителей. Власти предупреждают об угрозе схождения оползней. В районы бедствия направили бригады спасателей. По всему штату из водной западни вызволяли десятки местных жителей и туристов.

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140 тысяч домов в Чехии были обесточены в результате штормового ветра. Его скорость достигала девяноста километров в час. Стихия вырывала с корнем деревья, а те - обрывали провода. В городе Раковник в 50 километрах от Праги обрушились сразу шесть высоковольтных вышек. В самой столице с перебоями курсировали трамваи.

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Кокаин на сумму 18 миллионов долларов - обнаружили сотрудники техасской тюрьмы в коробках с бананами для заключенных. В полиции сообщили, что изначально коробки находились в морском порту возле Мексиканского залива. Поскольку груз никто не забирал, его решили передать на доброе дело. При транспортировке полицейские обратили внимание, что одна из коробок тяжелее других, после чего товар вскрыли. Всего нашли 540 пакетов наркотиков. Как выяснилось, пакеты прибыли в США с Багам.