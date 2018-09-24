Безработица в Украине резко снизилась [ Редактировать ]
Уровень безработицы среди экономически активного населения во втором квартале 2018 года уменьшился до 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает пресс-служба Госстата.
"Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в I и квартале 2018 года по сравнению со II кварталом 2017 года уменьшился на 0,8 процентных пункта и составил 8,3%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество занятого населения во II квартале составило 16,5 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,5 млн человек.
Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года увеличился на 0,9 процентных пункта и составил 57,7%, а среди населения трудоспособного возраста - на 1,5 процентных пункта и составил 66,6% соответственно.
Ранее мы сообщали, что население Украины за 7 месяцев резко сократилось.
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