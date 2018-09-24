Настя Каменских впечатлила поклонников ярким образом (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Настя Каменских произвела фурор среди своих фанатов, опубликовав новый снимок на своей странице в Instagram.
На фото певица предстала в откровенном платье, с глубоким декольте и высокими разрезами.
"Красотка", "Настя, ты просто ВАУ", "Очень красивая, пример для всех девушек", - отмечают комментаторы.
Ранее мы сообщали, что Каменских поймали на плагиате в ее новой песне.
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