Популярная украинская певица Настя Каменских произвела фурор среди своих фанатов, опубликовав новый снимок на своей странице в Instagram.

На фото певица предстала в откровенном платье, с глубоким декольте и высокими разрезами.

"Красотка", "Настя, ты просто ВАУ", "Очень красивая, пример для всех девушек", - отмечают комментаторы.

Ранее мы сообщали, что Каменских поймали на плагиате в ее новой песне.