В Австралии большая часть пляжа сошла в океан из-за размывание водой. Об этом пишет издание ВВС,

Обвал шириной в 300 метров произошел в 23 и 24 сентября в штате Квинсленд, сообщили власти.

Это третий подобный случай в этой зоне за последние годы. В 2015 году подобный обвал "проглотил" фургон, палатки и автомобиль.

Официальные лица заявили, что последний размыв не впечатлил туристов и здания, расположенные в этой местности. Власти призвали людей избегать этот район.

Пилот вертолета Глен Крукшанк заявил, что увидел изменения, когда пролетал над популярным песчаным пляжем полуострова в понедельник.

"Этот обвал гораздо больше, чем два последних - речь идет о огромный кусок пляжа, который просто затянуло под воду", - сказал он изданию.

Ранее мы писали о том, что пляж в Одессе "захватили" медузы.