В Австралии пляж "провалился" в океан [ Редактировать ]
В Австралии большая часть пляжа сошла в океан из-за размывание водой. Об этом пишет издание ВВС,
Обвал шириной в 300 метров произошел в 23 и 24 сентября в штате Квинсленд, сообщили власти.
Это третий подобный случай в этой зоне за последние годы. В 2015 году подобный обвал "проглотил" фургон, палатки и автомобиль.
Официальные лица заявили, что последний размыв не впечатлил туристов и здания, расположенные в этой местности. Власти призвали людей избегать этот район.
Пилот вертолета Глен Крукшанк заявил, что увидел изменения, когда пролетал над популярным песчаным пляжем полуострова в понедельник.
"Этот обвал гораздо больше, чем два последних - речь идет о огромный кусок пляжа, который просто затянуло под воду", - сказал он изданию.
Ранее мы писали о том, что пляж в Одессе "захватили" медузы.
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