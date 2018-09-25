Цены на нефть резко выросли в ходе торгов в понедельник, стоимость барреля нефти марки Brent поднималась до $80,60 - впервые с ноября 2014 года. Ноябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 2,3%, превысив предыдущий максимум этого года ($80,50 за баррель). Об этом пишет издание ВВС.

Рынок положительно отреагировал на отсутствие сигналов о том, что страны ОПЕК готовятся повысить уровень добычи. Цены подскочили также из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения нефти.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (страны ОПЕК и Россия) в выходные договорились придерживаться соглашений, достигнутых в июне этого года, о чем заявил глава российского минэнерго Александр Новак.

Тогда в рамках сделки ОПЕК+ страны договорились увеличить объем добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. С 2017 года картель ограничивал добычу, чтобы поддержать цены на нефть на высоком уровне.

До июня между крупнейшими экспортерами нефти действовало соглашение о сокращении добычи, которое принесло России значительную выгоду.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп требовал, чтобы страны ОПЕК+ снизили цены на нефть. "Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!" - заявил он.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - писал Трамп в "Твиттере".

Реагируя на требование президента США, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил: "Я не влияю на цены".

Напомним, что в Украине резко подорожал автогаз.