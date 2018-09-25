Курс биткоина резко вырос [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), стремительно повышается в цене.
Теперь за монету предлагают $6 605,29.
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $231,210;
- Ripple $0,50187;
- Bitcoin Cash $464,40.
Ранее мы писали о том, что в Киеве появится памятник создателю биткоина.
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