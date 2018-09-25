На Мадагаскаре обнаружили мертвым американского дипломата [ Редактировать ]
Дипломат из США был найдем мертвым в своем доме в Антананариву. Детали случившегося не разглашаются, однако правоохранительные органы страны задержали подозреваемого в причастности к его смерти. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает Корреспондент.
"Мы с большим сожалениям подтверждаем, что сотрудник Государственного департамента США был найдем мертвым в своем доме в ночь на пятницу, 21 сентября", - сообщила она.
По словам Науэрт, власти США в настоящий момент проводят с правоохранительными органами Мадагаскара "совместное расследование, и под стражей сейчас находится подозреваемый".
"Из уважения к семье погибшего, а также учитывая то, что расследование продолжается, Госдепартамент не будет в настоящий момент приводить никаких дополнительных подробностей", - отмечается в заявлении.
Напомним, что в Одессе напали на активиста Олега Михайлика.
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