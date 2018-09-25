Во вторник, 25 сентября, по всей территории страны прогнозируют осадки, а в Карпатах мокрый снег. Ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В большинстве областей обещают небольшой дождь. Ночью в южных, восточных и Днепропетровской областях пройдут умеренные дожди. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/сек.

Температура ночью 6−11, днем 9−14° по Цельсию. В южных и восточных областях днем 13−18° тепла. В Карпатах ночью и днем заморозки 0−3°.

Погода в Киеве 25 сентября будет дождливой. Ожидаются порывы ветра 15−20 м / с. Температура ночью 6−8°, днем 10−12° тепла.

Во Львове синоптики обещают в ближайшие сутки дождь. Ночью столбики термометров покажут 6−8°, днем воздух прогреется до 9−11° тепла.

В Одессе завтра Гидрометцентр обещает осадки и ночью, и днем. Температура воздуха ночью 8−10° по Цельсию, днем ожидается 15−17° тепла.

В Днепре во вторник дождливо. Ночью воздух прогреется до 9−11 тепла°, днем 13−15° тепла.

В Харькове 25 сентября прогнозируют дождь. Ночью воздух прогреется до 8−10°, днем 13−15°.

В Карпатах в ближайшие сутки ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение суток 0−3° по Цельсию.

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